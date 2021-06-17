«Общественный контроль» объяснил высокую стоимость мороженого, сделанного в Петрозаводске

Специалисты организации «Общественный контроль» протестировали образцы мороженого, произведенного на различных заводах России, в том числе на предприятии «Холод Славмо».

О результатах исследования рассказала газета «Комсомольская правда».

В список попал петрозаводский пломбир Jiamaido Karjalan. Выяснилось, что содержание молочного жира в нем самое низкое по сравнению с другими протестированными образцами, а стоимость самая высокая.

«В том, что мороженое из Петрозаводска оказалось самым дорогим среди прочих образцов, ничего удивительного нет: из-за суровых климатических условий молочное сырье в Карелию почти полностью завозится из других регионов страны. Поэтому и цена на него за счет существенных транспортных затрат значительно выше, чем для других российских хладокомбинатов», — пояснили в «Общественном контроле».

На сколько дешевле оказались другие проверенные образцы, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».