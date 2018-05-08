Общий трудовой стаж ветерана-машиниста из Петрозаводска – более полувека

И этим людей его поколения не удивишь.

Накануне великого праздника Дня Победы Объединенная первичная профсоюзная организация совместно с РКС-Петрозаводск поздравили ветеранов, когда-то работавших на предприятии, и поблагодарили их за Победу.

Машинист Вадим Сергеевич Кодин проработал машинистом на "Водоканале" 10 лет, а его общий трудовой стаж составляет 54 года. Этим, пожалуй, не удивишь людей его поколения, которые работали сызмальства, преодолели непростые исторические времена и сумели при этом сохранить достоинство, энергичность, веру в себя, доброту и любовь к жизни.

По словам Вадима Сергеевича, он - человек счастливый, его работа ему очень нравилась. Может быть, поэтому он и проработал на "Водоканале" до пенсии, до 1996 года.

- Меня и сейчас не забывают, и это очень приятно.

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