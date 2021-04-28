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Обвиняемый во взяточничестве экс-глава Минтранса Карелии заявил о пропаже 2 млн рублей с банковской карты

Новости. Криминал
15:29, 29 Апреля 2021
фото: © ИА «Республика» / Сергей Юдин
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Бывший глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов, обвиняемый во взяточничестве, рассказал, что у него похитили 2 млн рублей с банковской карты, пока он сидел в СИЗО.

Бывший министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов проходит потерпевшим по уголовному делу о хищении более двух миллионов рублей. Дело возбуждено в октябре 2020 года по факту кражи денежных средств с банковской карты экс-руководителя Минтранса и находится в производстве петрозаводской полиции. Сам Кайдалов недоволен качеством расследования предполагаемого хищения средств и заявляет, что к нему мог быть причастен оперативный сотрудник.

Данные об этом приведены в жалобе, которую содержащийся под стражей в ИК-9 Алексей Кайдалов написал на имя прокурора республики Карена Габриеляна. Копия документа есть в распоряжении «Столицы на Онего».

Согласно тексту жалобы, бывший министр жалуется прокурору на волокиту по уголовному делу по факту предполагаемого хищения принадлежащих ему двух миллионов рублей.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».

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Комментарии

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Изя
2021-04-29 15:42:04
Бабло как приходит , так и уходит ))
врунофф
2021-04-29 15:36:39
А нефиг по всяким сизо шляться. У республики больше пропало.
Изя
2021-04-29 15:43:17
врунофф, )))))) ещё надо к нему добавить фигурантов . чтобы не скучал)))
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