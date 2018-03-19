"Очередь – оскорбительное понятие"

Об этом рассказал журналистам из Карелии врач-офтальмолог белорусской клиники, который сам выполнил 100 тысяч операций.

Наш соотечественник предприниматель из Литвы Олег Ковригин, который приехал в Карелию с желанием создать в нашей республике лучшую офтальмологию в России, пригласил журналистов трех ведущих карельских изданий в Белоруссию, чтобы показать, как там работают построенные им офтальмологические центры.

Карельские журналисты побывали в глазной клинике Минска и в самом молодом и ультрасовременном, построенном по последнему слову техники офтальмологическом центре в Бресте.

Минскую клинику возглавляет врач-офтальмолог, специалист высшей категории Вадим Александрович Мурашко - один из опытнейших хирургов по лазерной коррекции, на счету которого 100 тысяч операций! Член европейского содружества хирургов Вадим Мурашко оперирует самые сложные случаи, а также консультирует и преподает. Его называют "звездой белорусской и европейской офтальмологии".

Мурашко встретил нас на пороге клиники и провел экскурсию, ознакомив с последними офтальмологическими достижениями.

В уютном 3-этажном здании есть все: и суперсовременная техника из Германии и США, и высококвалифицированные специалисты, умеющие на ней работать.

Почему Мурашко считает очередь – оскорбительным понятием, а непредсказуемость хирургии вчерашним днем, читайте здесь.