15:40, 09 Октября 2019
Один из самых популярных автомобильных брендов отзывает в России 162 тыс. машин
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Компания "Ниссан Мэнуфакчуринг РУС", официальный представитель автопроизводителя Nissan в России, отзывает 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida.
Как сообщает Росстандарт, отзыву подлежат автомобили, произведенные c января 2007 года по август 2014 года.
Какая неисправность обнаружена в автомобилях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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