Заммэра Петрозаводска Юлия Мизинкова объяснила, как понять, кто виноват в плохой уборке снега — муниципальный подрядчик или управляющая компания.

Эта тема обсуждалась сегодня на совещании в администрации города.

По словам Мизинковой, за дороги и тротуары отвечает, в основном, подрядная организация, за дворовые территории — управляющие компании, а за парки и скверы — Комбинат благоустройства.

Тем не менее, в этой схеме имеется множество исключений.

Например, тротуары могут быть поделены между двумя собственниками. Та часть, которая примыкает к жилым домам, является общедомовым имуществом и за ее уборку отвечают управляющие компании. Вторая часть, примыкающая к проезжей части — зона ответственности муниципального подрядчика.

Разные собственники могут быть и у межквартальных проездов, пояснила заместитель мэра. По ее словам, если у проезда есть название, то за него отвечает мэрия и подрядчик, а если названия нет, то — управляющая компания.

Эти отличия влияют на уборку снега. Подрядчик может очистить свою часть тротуара, а вторая половина останется завалена сугробами, если их не уберет управляющая компания.