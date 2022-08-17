«Одна разруха»: спортсмен поделился впечатлениями от велопоездки по Петрозаводску

Дайвер, фотограф и общественник Дмитрий Беленихин проехал по городу на велосипеде и испытал полный трэш.

На своей странице в соцсети Дмитрий Беленихин написал свои впечатления после велопрогулки по Петрозаводску.

По его словам, он решил поехать на тренировку на велосипеде: скатиться с Кукковки по «Правды» до Кирова. Преодолев определенное расстояние Дмитрий понял, что это просто какой-то трэш, о котором и не догадываешься, пока ездишь на джипе.

«По дороге ехать опасно, выбрал тротуар, но его то нет вообще, то он узкий и с пешеходами разъезжаться не комфортно, то в таких ямах, что и не объехать, скаты у лестниц такие, что лучше ехать по ступенькам, про то что ни на одном бордюре перпендикулярных съездов нет мини-пандусов, вообще молчу, приходится спешиваться или прыгать, разбивая колёса. В общем, одна разруха, как не было в городе порядка, так и нет, одни потёмкинские деревни, да фантазии о туристической привлекательности, обостряющиеся время от времени», — написал Дмитрий.