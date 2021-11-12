С 10 января офисы продаж компании «Баренц Групп» работают в обычном режиме с 9:00 до 18:00.
В настоящее время строительная компания "Баренц Групп" занимается возведением сразу 4 жилых комплексов в Петрозаводске:
ЖК "Talojarvi. Город у воды" на самом берегу Онежского озера на пересечении ул. Заводская и Соломенского шоссе - talojarvi.ru
ЖК "Свиристель" на Кукковке - sviristel.barenz.group
ЖД "Онегин" на улице Державина - onegin.barenz.group
ЖК "Курс" на пересечении наб. Варкауса и ул. Мелентьевой - kurs.barenz.group
Каждый комплекс предполагает комфортную придомовую территорию с современными детскими и спортивными площадками, прогулочными зонами и вместительным паркингом.
Основной офис расположен по адресу: 185000, г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д.1а.
Дополнительные офисы:
бул. Интернационалистов, д. 8
ул. Береговая, д.1
ул. Казарменская, д. 4.
Часы работы: с 9.00 до 18.00 по будням, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Записаться на встречу со специалистом отдела продаж в удобное для вас время можно по телефону 331-331.