С 10 января офисы продаж компании «Баренц Групп» работают в обычном режиме с 9:00 до 18:00.

В настоящее время строительная компания "Баренц Групп" занимается возведением сразу 4 жилых комплексов в Петрозаводске:



ЖК "Talojarvi. Город у воды" на самом берегу Онежского озера на пересечении ул. Заводская и Соломенского шоссе - talojarvi.ru

ЖК "Свиристель" на Кукковке - sviristel.barenz.group

ЖД "Онегин" на улице Державина - onegin.barenz.group

ЖК "Курс" на пересечении наб. Варкауса и ул. Мелентьевой - kurs.barenz.group



Каждый комплекс предполагает комфортную придомовую территорию с современными детскими и спортивными площадками, прогулочными зонами и вместительным паркингом.

Основной офис расположен по адресу: 185000, г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д.1а.



Дополнительные офисы:

бул. Интернационалистов, д. 8

ул. Береговая, д.1

ул. Казарменская, д. 4.





Часы работы: с 9.00 до 18.00 по будням, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.



Записаться на встречу со специалистом отдела продаж в удобное для вас время можно по телефону 331-331.