Официальная безработица в Карелии резко пошла на спад в 2021 году

Количество официально зарегистрированных безработных в Карелии за первые 3 месяца 2021 года сократилось на 3 тыс. человек, или на 30% по сравнению с началом года.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" сообщила руководитель Управления труда и занятости республики Елена Фролова.

По ее словам, на сегодняшний день на учете в службе занятости состоит немногим более 10 тыс. человек. Руководитель Управления сравнила эту цифру с той, которая была в мае прошлого года - во время пика роста безработицы – тогда численность зарегистрированных в службах занятости достигла 18 тыс. человек. О причинах такого всплеска безработицы в прошлом году читайте в интернет-газете "Вести Карелии".