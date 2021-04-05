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Официальная безработица в Карелии резко пошла на спад в 2021 году

Новости. Общество
12:00, 06 Апреля 2021
фото: Коньков Сергей/"Деловой Петербург"
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Количество официально зарегистрированных безработных в Карелии за первые 3 месяца 2021 года сократилось на 3 тыс. человек, или на 30% по сравнению с началом года.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" сообщила руководитель Управления труда и занятости республики Елена Фролова.

По ее словам, на сегодняшний день на учете в службе занятости состоит немногим более 10 тыс. человек.

Руководитель Управления сравнила эту цифру с той, которая была в мае прошлого года  - во время пика роста безработицы – тогда численность зарегистрированных в службах занятости достигла 18 тыс. человек.

О причинах такого всплеска безработицы в прошлом году читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-04-06 13:03:46
Пособия снизились и зарегистрированных безработных стало меньше, но это не означает, что безработица пошла на спад.
кир
2021-04-06 12:45:19
Просто не всем уже платят пособия.
Вася
2021-04-06 12:31:19
Новые сказки, зачем ты строишь глазки! Манишь, дурманишь зовёшь пойти с тобой!!!
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