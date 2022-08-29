Официальная инфляция в Карелии продолжает снижаться

Уровень инфляции в Карелии по итогам августа составил 10,7% - это меньше, чем в июле, когда она составляла 11,4%.

Такие данные опубликовал Карелиястат.

Замедление инфляции произошло благодаря снижению потребительских цен. За месяц они снизились на 0,7%.

Продовольствие в Карелии по сравнению с июлем подешевело на 1,1%, в результате общий показатель роста цен на продукты питания с начала года составил 8,2%.

Цены на непродовольственные товары за месяц снизились на 0,1%. С начала года уровень инфляции в этом сегменте составил 15,1%.

Темы роста стоимости услуг замедлились до 7,7% благодаря снижению в августе на 1%.