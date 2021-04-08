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Ограничения для движения грузовиков по дорогам Карелии смягчены для поддержки бизнеса

Новости. Экономика
13:02, 09 Апреля 2021
фото: © Yuri Smityuk/TASS
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Власти Карелии приняли решение смягчить ограничения на движение большегрузных автомобилей по дорогам республики в весенний период для поддержки предприятий.

Об этом сообщил на брифинге в правительстве министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

Запрет на движение большегрузного транспорта вводится ежегодно в весенние месяцы, чтобы минимизировать нагрузку на дорожное полотно, пока дороги не просохли. Исключения обычно делают для транспорта МЧС, компаний, торгующих продовольствием, и ряда других предприятий.  

"Мы в прошлом году это решение не принимали – это дало возможность нормально работать предприятиям в этот период. В этом году мы такое решение приняли, но не для всех. По весенней просушке дорог это ограничение не будет теперь действовать для градообразующих предприятий в моногородах, для резидентов Арктической зоны и для резидентов ТОСЭР. Это тоже такая мера поддержки для наших предприятий…", - пояснил Ермолаев.

Ранее Минтранс составил подробный перечень видов автотранспорта, на которые не распространяется приказ о временном ограничении движения большегрузов.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Нестор
2021-04-09 15:22:14
Если правильно понял, то перегруженные лесовозы и камневозы смогут без проблем продолжать гробить дороги
David .
2021-04-09 15:37:15
Нестор, +100 :)
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