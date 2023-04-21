Огромный автобус, ревя сигналом, промчался на «красный» в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Пользователь известного дорожного паблика выложили в сеть видео нарушения ПДД водителем автобуса.
Участник сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии» Евгений Ищёмый отправил в сеть видео с нарушением правил дорожного движения со стороны водителя автобуса-экспресса.
На записи заметно, что шофер проехал через перекресток Александра Невского - «Правды» на запрещающий сигнал светофора.
При этом водитель отчаянно сигналил. Комментаторы в паблике попросили ГИБДД Петрозаводска обратить внимание на этот инцидент.
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