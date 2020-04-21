Охлопков: "Внебольничными пневмониями люди болели всегда"

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков ответил на острые вопросы, связанные с эпидемией коронавируса в республике.

Карелия занимает 77 место среди регионов России по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Всего 35 человек на сегодняшний день имеют подтвержденный диагноз COVID-19. Такая относительно благополучная ситуация, даже в сравнении с соседними областями, – это следствие жестких ограничительных мер, введенных на территории республики, или результат недостаточного охвата населения тестами? Какую роль в распространении инфекции играют медики, ведь среди заразившихся коронавирусом есть врач скорой помощи? Почему в Карелии регистрируется так много случаев пневмонии и связано ли это с эпидемией COVID-19?

Эти и другие вопросы о борьбе с коронавирусом в Карелии мы задали министру здравоохранения Михаилу Охлопкову.

- Внебольничными пневмониями люди болели всегда, - пояснил министр. - Есть несколько этиологических и патогенетических моментов возникновения внебольничной пневмонии: бактериальная микрофлора, вирусные возбудители, вторичная пневмония на фоне сердечно-легочной недостаточности при хронических и острых заболеваниях сердца и легких. Кроме того, вторичные пневмонии возникают на фоне болезней обмена веществ, таких как муковисцидоз и первичная врожденная легочная гипертензия, а также пороки и аномалии развития легкого. Для сравнения: с января по апрель 2019 года в Республике Карелия зарегистрировано 1650 случаев внебольничной пневмонии, тогда как за аналогичный период 2020 года установлено 1474 случая.

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