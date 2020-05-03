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Охотинспектор рассказал, как на севере Карелии браконьеры убивают лосей

Новости. Криминал
16:20, 03 Мая 2020
фото: "Столица на Онего"
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Три случая убийства лосей зафиксированы в Лоухском районе Карелии, несмотря на запрет охоты в это время.

Старший госинспектор по Лоухскому району отдела государственного охотничьего надзора Министерства природных ресурсов и экологии Карелии Василий Мелентьев рассказал о каждом из этих фактов.

- Последний случай браконьерства произошел 24 апреля в районе озера Тикша, - сообщил Василий Мелентьев, в прошлом – начальник Лоухской милиции. – Во второй половине дня мне позвонили местные жители и рассказали о длинном кровавом следе от снегоходов на льду озера. Я предположил, что это браконьеры и позвонил в полицию, сотрудники которой вместе со мной сразу же выехали на место.

По словам Василия Мелентьева, на служебном снегоходе он догнал два снегохода, за которыми оставался кровавый след.

Задержанными оказались бывший сотрудник местной госавтоинспекции, бывший военный летчик из Бесовецкого авиаполка, уволившийся из армии в звании майора, и также 63-летний петрозаводчанин Александр Забродин, о котором ранее писали СМИ в связи с трагедией на охоте.

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