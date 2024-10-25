Суд рассмотрит уголовное дело по факту убийства по неосторожности во время охоты в Пудожском районе

Ранее мужчина случайно застрелил своего брата во время охоты, приняв его за медведя.

Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности во время охоты в Пудожском районе направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в телеграм-канале Следкома Карелии.

По информации ведомства, предварительно установлено, что 24 сентября 2024 года в темное время брат случайно убил брата во время охоты. Он принял его за медведя в условиях плохой видимости.

В результате потерпевший получил огнестрельное, сквозное ранение груди. Он умер на месте происшествия.



Следователи собрали достаточное количество доказательств и передали уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.



Ранее мы писали о том, что брат убил брата во время охоты.