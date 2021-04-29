Около 400 тысяч цифровых карт выпущено Сбербанком на Северо-Западе 

Около 400 тысяч цифровых карт выпустили клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, из них на Карелию приходится более 14 тысяч.

Все регионы СЗФО в 1 квартале 2021 года показали рост числа эмитированных в СберБанк Онлайн карт более чем в 2 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Цифровая карта выпускается на базе платежной системы Visa сроком на три года. Её оформление и активация занимает всего пару минут, не требуют выпуска на материальном носителе, а обслуживание составляет 0 рублей в год. При этом функционал такой карты приравнивается к обычной, эмитированной банком в пластике. Цифровые карты Сбербанка могут быть как кредитными, так и дебетовыми. Для расчетов в торговых точках карту необходимо загрузить в мобильный кошелек — SberPay, Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay.

«Сбербанк в рамках своей деятельности старается привлечь внимание к проблемам экологии, а также рассказать клиентам и бизнес-партнерам, как они могут помочь в их решении. Цифровая карта – это одно из решений, которое совмещает в себе функционал платежного инструмента и при этом безвредна для окружающей среды», – сказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Узнать ещё больше о стратегии устойчивого потребления вы сможете на Зеленом Марафоне Сбера, который состоится 5 июня при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» в 180 городах. Список городов и условия участия размещены на сайте: greenmarathon.ru

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ПАО Сбербанк





Источник: Сбербанк