Олимпийская чемпионка Анастасия Максимова: Моя победа осталась практически незамеченной в Карелии

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова приехала домой в Петрозаводск и дала большое интервью о спорте, личной жизни, планах создания центра гимнастики в городе и об отсутствии поддержки карельских чиновников.

Семикратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка Европейских игр, олимпийская чемпионка в групповых упражнениях в 2016 году, серебряный призер Олимпийских игр в групповом многоборье в 2021-м — все это наша спортсменка, художественная гимнастка из Петрозаводска Анастасия Максимова, хрупкая блондинка с осанкой как натянутая невидимая струна.

Настя приехала в Петрозаводск на неделю, чтобы провести тренировки на сборах у маленьких гимнасток. Журналист «Столицы на Онего» встретилась с олимпийской чемпионкой и узнала о мечтах и планах, о любви к спорту и в жизни, а также о том, как карельские чиновники забыли о знаменитой спортсменке из Петрозаводска Анастасии Максимовой.

Настя рассказала, что после олимпиады приезжала на один день в Петрозаводск.

«Ни министр образования и спорта Карелии, ни президент олимпийского совета, ни глава республики не нашли времени встретиться со мной. В Карелии двойные стандарты. В 2021 году на олимпиаде в Токио Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом по тхэквандо. Это замечательно! В Петрозаводске его ждал тёплый приём, встреча с губернатором, награждение орденом „Сампо“, материальное вознаграждение. Также наградили и его родителей. Несколькими днями позже мы с девочками в составе сборной России по художественной гимнастике стали серебряными призерами олимпиады. Моя победа осталась практически незамеченной в Карелии. Встреча на вокзале и все, то есть к главе Карелии меня так и не пригласили. Министр спорта — Роман Голубев, к сожалению, меня не считает карельской спортсменкой», — рассказала Анастасия.

По ее словам, до этого, когда были министры спорта, они приходили к главе города и говорили, что есть спортсменка из Петрозаводска, которая завоевала на Универсиаде «золото», стала чемпионкой мира и Европы.

«После той олимпиады меня глава города принимал, когда я была единственной олимпийской чемпионкой, а после этой олимпиады даже никто особо и не встретил. Да, у меня серебряная награда, а не „золото“, но это же олимпийское „серебро“. Все предыдущие министры спорта и главы республики считали меня спортсменкой Карелии! Гордились моими победами», — заявила гимнастка.

Также забыли и про родителей Анастасии, которые родились и выросли в Карелии, вырастили двух успешных дочерей: Анастасию и ее младшую сестру, Екатерину. Екатерина Максимова — единственный в Карелии мастер спорта международного класса по художественной гимнастике.

«Я думаю, что мои родители являются примером для многих людей в Карелии!» — сказала Настя.

Читайте в большом интервью о запретах для спортсменов и допинг-скандалах, о развитии художественной гимнастики в Карелии и о том, почему олимпийская чемпионка Анастасия Максимова не готова пожертвовать свой приз — автомобиль BMW на создание гимнастического центра, а также — о 10-часовых тренировках и грибном супе.