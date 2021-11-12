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«Омикрон рядом» — Минздрав Карелии настоятельно рекомендует не выезжать за пределы республики

Новости. Общество
14:07, 21 Декабря 2021
фото: © teenvogue.com

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков высказал предположение, что штамм «Омикрон» дойдёт до Карелии в ближайшее время, учитывая нашу близость с Финляндией.

В соседней стране ситуация очень напряжённая, число новых случаев заболевания ковидом нарастает как снежный ком, сообщает Охлопков на своей странице в соцсети.

«Сегодня уже можно с уверенностью говорить, что он в 70 раз быстрее размножается в бронхах и инфицирует лёгкие человека, чем первоначальный вариант коронавируса и штамм «Дельта». Особенность омикрон-штамма заключается в том, что вирус собирается медленно и не вызывает массовой гибели клеток на шестой день заболевания», — объяснил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Многие страны, по словам Охлопкова, уже объявили о жёстких ограничениях, а в Нидерландах введён общенациональный карантин.

«Европа вообще сейчас является основным очагом роста заболеваемости новым штаммом. Например, на днях в Великобритании зафиксировано уже 93 тысячи инфицированных Омикроном. Больницы Соединённого Королевства могут быть переполнены в ближайшее время. В числе неблагополучных по распространению инфекции такие страны, как Франция, Испания, Италия и Швейцария, а также скандинавия, в том числе и близкая к нам Финляндия. В Азии Омикрон наиболее распространён в Южной Корее и во Вьетнаме, в Африке «лидер» — ЮАР», — отметил Михаил Охлопков.

Также министр здравоохранения Карелии говорит, что по результатам исследований, проведённых в Англии, эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca значительно ниже против симптоматического заболевания Омикроном по сравнению с Дельтой. Однако эффективность увеличивается после бустерной прививки этими вакцинами».

А вот российские вакцины, по утверждениям производителей, эффективны против нового штамма. Есть предварительные клинические особенности течения заболевания у больных со штаммом Омикрон: это повышенная усталость, потеря аппетита и ночное потоотделение.

«В самом начале пандемии мы предупреждали о таком страшном сценарии, но граждане в большинстве своём не прислушались и безалаберно отнеслись к профилактике ковида. Минздрав Карелии настоятельно рекомендует не покидать в ближайшее время пределы Карелии и России. Кроме того, учитывая нынешнее развитие ситуации с распространением Омикрона, советуем пройти вакцинацию», — заявил Охлопков.

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Комментарии

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asusls
2021-12-21 14:46:20
"Но граждане в большинстве своём не прислушались и безалаберно отнеслись к профилактике ковида" - зато занялись профилактикой и укреплением естественного иммунитета. Если кто то считает иначе - это не говорит о том, что другие безалаберные.
David .
2021-12-21 14:25:34
Ща на готово навезут! :) Готовьте койки.
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