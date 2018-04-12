ОНФ: Загородные детские лагеря в Карелии придут в упадок без поддержки властей

Активисты Общероссийского народного фронта направили правительству Карелии предложения по улучшению ситуации с организацией летней оздоровительной кампании.

"Без серьезных мер поддержки со стороны региональных и федеральных властей они окончательно придут в упадок. Поэтому важно разработать целый комплекс мер по модернизации стационарных лагерей. Предложения по исправлению ситуации мы направили в правительство региона", - сказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Карелии Илья Косенков.

Активисты ОНФ в Карелии обсудили ситуацию, складывающуюся с подготовкой к началу детской оздоровительной кампании 2018 года. В прошлом году открытие первых смен в трех из шести стационарных лагерей было сдвинуто на месяц в связи с замечаниями со стороны контролирующих органов. Этим летом дети смогут отдохнуть только в двух загородных лагерях, а остальные карельские базы не соответствуют нормам и будут законсервированы.

"Для школьников Карелии будут открыты только "Полярный круг" в Лоухском районе и «Старт» в Кондопожском районе, где пройдут полноценные три смены. Власти Петрозаводска не смогли исполнить все предписания контролирующих органов. Вновь возникли проблемы с лицензированием воды, противопожарной безопасностью, оборудованием мест проживания, установкой ограждений. На исправление всех нарушений муниципалитету необходимо около 180 млн руб. Таких средств у города нет. Поэтому судьба загородных баз, которые также нуждаются в реконструкции корпусов, оборудовании современными спортивными площадками, создании условий для детей с ограниченными возможностями, остается под вопросом", - сообщила член регионального штаба ОНФ в Карелии Ирина Устинова.

На расширенном заседании региональной рабочей группы ОНФ "Образование и культура как основы национальной идентичности" с участием представителей министерства образования Карелии, администрации Петрозаводска, Роспотребнадзора, образовательных учреждений, общественников, организаторы летней кампании заявили, что серьезных сбоев в работе системы детского летнего отдыха не ожидается.

По сравнению с прошлым годом не снижено финансирование - в бюджете предусмотрено 69 млн руб., из которых более 29 млн руб. направят на закупку путевок в лагеря Краснодарского края для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Показатели по охвату детей оздоровительным отдыхом в Карелии также планируют сохранить на уровне 2017 г. – в лагерях должны отдохнуть от 9 до 10,5 тыс. детей.

При этом власти признают, что проблемы с началом кампании в республике есть. После того, как отдых детей стало курировать Министерство образования, а не Минсоцзащиты региона, потребовалось внесение изменений в нормативно-правовую базу, однако это не было сделано. Социальные центры уже не обязаны принимать заявления от родителей, желающих оформить путевку в лагерь. А органы управления образования в районах не имеют в штатах специалистов для подобной работы. В результате стали поступать жалобы от родителей, которые сегодня не могут даже подать заявку на путевку для своего ребенка.

"Дети не должны стать заложниками данной ситуации со сменой куратора летней оздоровительной кампании. Каждое обращение граждан об отказе в принятии заявления на путевку будет взято под особый контроль. Мы считаем, что карельские школьники должны рассчитывать не только на профильные и пришкольные лагеря, которые сегодня и дают основные цифры по охвату детей летним отдыхом. Разве можно назвать полноценным отдыхом смену в лагере при школе? Нам нужно спасать загородные базы", - заключил сопредседатель регионального штаба Илья Косенков.