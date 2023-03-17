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В Карелии планируют построить два детских лагеря

Новости. Общество
14:00, 19 Марта 2023
фото: hobbyearth.com

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В Минобразования и спорта республики рассчитывают на строительство детских центров в Кондопожском районе и Костомукше

Власти Карелии все еще надеются на появление в регионе детского центра круглогодичного действия, который получил название «Северный Орленок». Поручение президента РФ Владимира Путина и заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой по созданию федерального лагеря есть. Концепция центра уже разработана. И земельный участок, расположенный на территории Кондопожского района, площадью 84 га, для строительства базы с одновременным пребыванием до 800 человек в одну смену летом и до 500 в осенне-весенний период предложен. А денег на большую стройку, которая ранее оценивалась в 5 млрд рублей, нет.

Еще один пока несбыточный проект — создание детского центра в рамках государственно-частного партнерства, с использованием механизмов Дальневосточной и Арктической концессии. Часть расходов на строительство лагеря на берегу озера Контокки в Костомукше планируют компенсировать за счет Корпорации Дальнего Востока и Арктики. Карелия в свою очередь должна будет предусмотреть гарантированную загрузку детского центра.

«По вопросам строительства организовано взаимодействие с Российской инвестиционной компанией „Системные концессии“. Разработана концепция создания детского центра и финансовая модель по проекту его строительства», — сообщили в региональном Минобразования и спорта.

Как отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев, в России до 2030 года планируют реконструировать 1400 детских лагерей. Уже в 2023 году создадут 100 лагерей из быстровозводимых конструкций и лагерей палаточного типа. Из бюджета на это выделено около миллиарда рублей.

«К сожалению, Карелия не попала в список 15 регионов, которым в этом году выделена субсидия на модульные детские лагеря. Но федеральная программа восстановления и строительства центров отдыха для детей запущена, установлены правила предоставления субсидий из федерального бюджета на строительство лагерей из быстровозводимых конструкций и ремонт старых построек. Уверен, что наша республика подготовит проектно-сметную документацию по своим объектам и получит деньги в следующем году. Важно, что мы на законодательном уровне установили запрет на перепрофилирование детских лагерей, а также на использование не по целевому назначению земель, на которых они расположены. Наши загородные базы будут сохранены и со временем восстановлены», — уверен сенатор.

Подробнее читайте в материале «Дорогие дети, отдыхайте».

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