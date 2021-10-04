Онлайн-игра «Город воинской славы» пройдет в Петрозаводске

Мэр карельской столицы Владимир Любарский пообещал, что в Петрозаводске пройдет онлайн-игра «Город воинской славы».

Владимир Любарский заявил в соцсети, что в следующем году в Петрозаводске может состояться онлайн-игра «Город воинской славы». Мероприятие пройдет при поддержке местного Центра воинской славы.

«Добровольцы совместно с командой Центра спроектируют большую онлайн-игру „Город воинской славы“. Она пройдет весной 2022 года в честь годовщины присвоения Петрозаводску почетного звания», — заявил Любарский.

Проект «Центр воинской славы Петрозаводска: знакомим с историей, расширяя границы» благотворительного фонда «Основа» стал одним из победителей конкурса президентских грантов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, пояснил мэр. Команда из карельской столицы получила поддержку по направлению «Я горжусь». В рамках проекта предполагается провести ряд мероприятий, помимо онлайн-игры.

«Первым этапом станет создание и обучение команды добровольцев, которая займётся созданием виртуальных экскурсий по Центру воинской славы. Чтобы посещение Центра стало еще более интересным и интерактивным, в нем появятся аудиогиды на трех языках: русском, финском и английском. Экскурсионные программы запишут известные жители Петрозаводска», — заявил Владимир Любарский.

Сообщается, что блок мероприятий будет нацелен на повышение квалификации педагогов, которые руководят музеями в образовательных организациях. Таким выставочным площадкам помогут с оформлением, наполнением и подачей информации.

Презентация Центра воинской славы состоялась летом 2018 года. Его создателем является политик и предприниматель Сергей Пирожников.