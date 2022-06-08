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Предлагаем пройти online-тур по новому жилому району в Петрозаводске

Новости. Общество
16:13, 22 Июня 2022

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Строительная компания «Баренц Групп» приглашает посетить виртуальный тур по новому жилому району «TALOJARVI город у воды».

Комплекс будет расположен на пересечении Соломенского шоссе и ул. Зайцева, на берегу Онежского озера.

https://go.2gis.com/0s2ci2

«TALOJÄRVI» — это комплекс монолитных домов разной этажности с автономными инженерными сетями, развитой торговой и деловой инфраструктурой, с особой окружающей средой и большим отдельным парковочным массивом.

Давайте посмотрим, как будет выглядеть комплекс с высоты птичьего полета.

Центральное место в районе занимает большой парк, где есть все для спорта, отдыха, проведения досуга жителями района. Прогуляться по парку online.

Вдоль комплекса проходит своя набережная, спроектированная с учетом потребностей и интересов населения. Как будет выглядеть новая набережная? — Посмотрите сами.

Главной особенностью «TALOJÄRVI город у воды» является то, что практически все квартиры имеют вид на Онежское озеро. В нашей online-экскурсии есть возможность оказаться на террасе одного из домов и своими глазами увидеть, какой прекрасный пейзаж открывается из квартир.

Не забыли и про любителей велоспорта: по территории комплекса запроектирована специальная велодорожка.

Придомовая территория огорожена и оснащена дорожками, светильниками и детской площадкой. Каждый дом имеет сквозные подъезды, закрытую и благоустроенную территорию.

Полный ONLINE-ТУР по жилому району TALOJÄRVI город у воды можно посмотреть здесь.

Напоминаем, что на сегодняшний день действует очень выгодное предложение: квартира в TALOJÄRVI город у воды от 3.680.000 и кладовка в подарок!

Успейте забронировать квартиру на сайте talojarvi.ru или по телефону 331-331

 

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459. Проектные декларации на сайте Barenz.group

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