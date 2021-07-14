ООО «Кондопожский печатный комплекс»: расценки на печать агитационных материалов

ООО «Кондопожский печатный комплекс» публикует расценки на печать агитационных материалов.
Общество с ограниченной ответственностью «Кондопожский печатный комплекс»
ИНН 1003017195
Юр.адрес: 186220, Республика Карелия, город Кондопога, переулок Советский, д. 7
публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных материалов зарегистрированным кандидатам на выборах, которые состоятся 19 сентября 2021 года
— Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
— Выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва
— Выборы депутатов Петрозаводского городского Cовета двадцать девятого созыва
— Дополнительные выборы депутата Совета Кондопожского городского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 13
— Дополнительные выборы депутата Совета Новинского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 6
Широкоформатная печать:
баннер плотность 330 г/м — 2700 руб. (150 руб./кв.м)
баннер плотность 440 г/м — 3600 руб. (200 руб./кв.м)
баннер плотность 510 г/м — 4500 руб. (250 руб./кв.м)
пленка плотность 80 мкм — 3600 руб. (200 руб./кв.м)
пленка плотность 100 мкм — 4500 руб. (250 руб./кв.м)
НДС — нет.
ООО «Кондопожский печатный комплекс»
Юридический адрес: 186220,
Республика Карелия,
г. Кондопога, пер. Советский, д. 7
Почтовый адрес (офис):
186220,Республика Карелия,
г.Кондопога, ул. Заводская, д. 13
Производство: Кондопожский р-н,
пгт. Березовка, ул. Центральная, д. 1
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