Реклама
Прислать новость
Парфенчиков: «Нахлебались так, что больше нет желания восстанавливать какие-то садики» 9
14.07.2021 15:23
Полиция нашла квартиру, из которой стреляли по прохожим в Петрозаводске 9
14.07.2021 16:14
Огромный лесной пожар в Карелии сняли на видео с борта самолета 4
14.07.2021 16:55
Суд в Карелии выселил жильцов из квартир, где они давно не появлялись
Сегодня 07:25

ООО «Кондопожский печатный комплекс»: расценки на печать агитационных материалов

Новости. Экономика
14:45, 15 Июля 2021

ООО «Кондопожский печатный комплекс» публикует расценки на печать агитационных материалов.

Общество с ограниченной ответственностью «Кондопожский печатный комплекс»
ИНН 1003017195
Юр.адрес: 186220, Республика Карелия, город Кондопога, переулок Советский, д. 7
публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных материалов зарегистрированным кандидатам на выборах, которые состоятся 19 сентября 2021 года
— Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
— Выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва
— Выборы депутатов Петрозаводского городского Cовета двадцать девятого созыва
— Дополнительные выборы депутата Совета Кондопожского городского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 13
— Дополнительные выборы депутата Совета Новинского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 6

Широкоформатная печать:
баннер плотность 330 г/м — 2700 руб. (150 руб./кв.м)
баннер плотность 440 г/м — 3600 руб. (200 руб./кв.м)
баннер плотность 510 г/м — 4500 руб. (250 руб./кв.м)
пленка плотность 80 мкм — 3600 руб. (200 руб./кв.м)
пленка плотность 100 мкм — 4500 руб. (250 руб./кв.м)

НДС — нет.

ООО «Кондопожский печатный комплекс»
Юридический адрес: 186220,
Республика Карелия,
г. Кондопога, пер. Советский, д. 7
Почтовый адрес (офис):
186220,Республика Карелия,
г.Кондопога, ул. Заводская, д. 13
Производство: Кондопожский р-н,
пгт. Березовка, ул. Центральная, д. 1
ОГРН № 1161001050308
р/с 40702810935520000138
к/с 30101810900000000910
БИК 044030910
Санкт-Петербургский РФАО «Россельхозбанк»
ИНН 1003017195/ КПП 100301001
Факс: 8-81451-7-79-82
Офис: +7 (953) 54-00000
Моб.: +7 (911) 666-00-66
e-mail:
reklama_10rus@mail.ru
print_10rus@mail.ru
директор: Кюроев Михаил Александрович
(действует на основании устава).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации

Аналитика

Сегодня 13:27
Капитал
«Как содрать, а не заработать» 2
Парламент Карелии поддержал предложение главы республики о введении в регионе курортного сбора.
Жить и работать на малой родине 2
13.07.2021 12:15
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 18
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 11
07.07.2021 16:55
Время Сенькина и Сепсякова 9
07.07.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 7
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 3
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»