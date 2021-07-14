ООО «Кондопожский печатный комплекс»: расценки на печать агитационных материалов

ООО «Кондопожский печатный комплекс» публикует расценки на печать агитационных материалов.

Общество с ограниченной ответственностью «Кондопожский печатный комплекс»

ИНН 1003017195

Юр.адрес: 186220, Республика Карелия, город Кондопога, переулок Советский, д. 7

публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных материалов зарегистрированным кандидатам на выборах, которые состоятся 19 сентября 2021 года

— Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

— Выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва

— Выборы депутатов Петрозаводского городского Cовета двадцать девятого созыва

— Дополнительные выборы депутата Совета Кондопожского городского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 13

— Дополнительные выборы депутата Совета Новинского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 6

Широкоформатная печать:

баннер плотность 330 г/м — 2700 руб. (150 руб./кв.м)

баннер плотность 440 г/м — 3600 руб. (200 руб./кв.м)

баннер плотность 510 г/м — 4500 руб. (250 руб./кв.м)

пленка плотность 80 мкм — 3600 руб. (200 руб./кв.м)

пленка плотность 100 мкм — 4500 руб. (250 руб./кв.м)

НДС — нет.

ООО «Кондопожский печатный комплекс»

Юридический адрес: 186220,

Республика Карелия,

г. Кондопога, пер. Советский, д. 7

Почтовый адрес (офис):

186220,Республика Карелия,

г.Кондопога, ул. Заводская, д. 13

Производство: Кондопожский р-н,

пгт. Березовка, ул. Центральная, д. 1

ОГРН № 1161001050308

р/с 40702810935520000138

к/с 30101810900000000910

БИК 044030910

Санкт-Петербургский РФАО «Россельхозбанк»

ИНН 1003017195/ КПП 100301001

Факс: 8-81451-7-79-82

Офис: +7 (953) 54-00000

Моб.: +7 (911) 666-00-66

e-mail:

reklama_10rus@mail.ru

print_10rus@mail.ru

директор: Кюроев Михаил Александрович

(действует на основании устава).