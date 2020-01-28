ООО "КРЦ" вручило призы добросовестным плательщикам

Подведены итоги акции "Новогодние подарки от КРЦ".

Подарки получили добросовестные плательщики, ежемесячно оплачивающие коммунальные услуги: восьми победителям генеральный директор ООО "КРЦ" Сергей Ильин вручил сертификаты в один из торговых центров города на сумму 5 тысяч рублей и 1 тысяча рублей. В акции участвовали абоненты, которые внесли авансовый платеж не менее 500 рублей за услуги водоснабжения и водоотведения за декабрь 2019 года и не имели задолженности на 1 декабря 2019 года. Тех, кто получил приз, выбрали с помощью метода генерации случайных чисел.



"Я сначала не поверила, что что-то выиграла, думала, мошенники. Знаете, сейчас с финансовыми банками, например, мошенничество очень распространено. А потом я сама позвонила в "КРЦ", мне сказали, действительно, дадут приз. Я даже в акции приняла участие случайно, не знала о ней, просто внесла аванс. Теперь, конечно, буду следить за розыгрышами, вдруг снова повезет", – делится своими впечатлениями Людмила, одна из победительниц акции.



Напомним, в конце 2019 года ООО "КРЦ" подвели итоги акции "Погаси долги – получи подарок!" Для участия в этом розыгрыше потребителям нужно было погасить имеющуюся задолженность за воду.



ООО "КРЦ" ценит своих клиентов и поощряет добросовестных плательщиков. Спасибо вам за то, что вы оплачиваете коммунальные услуги вовремя, не пропуская ежемесячные платежи! Следите за новостями ООО "КРЦ", в этом году вас ждут новые акции и призы.

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