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Оператор билайн повысил надёжность сети в Карелии

Новости. Общество
12:42, 11 Августа 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Завершен очередной этап модернизации сети на территории республики.

За первое полугодие 2022 года билайн расширил магистральный канал Петрозаводск–Беломорск до 1 Гбит/с и организовал резервный магистральный канал Петрозаводск–Олонец.

Магистральные каналы — специальные радиорелейные или волоконно-оптические линии с большой пропускной способностью для предоставления услуг связи. Теперь ёмкость канала Петрозаводск-Беломорск составляет 1 Гбит/с. Это значит, что ещё большее количество абонентов смогут одновременно пользоваться мобильным интернетом без потери скорости. Увеличивая пропускную способность сети, оператор превентивно готовится к росту трафика в регионе.

Резервный магистральный канал Петрозаводск — Олонец стал вторым магистральным маршрутом для передачи трафика. В случае непредвиденных обстоятельств, которые могут повлиять на работоспособность одной линий связи, вторая будет сохранять работоспособность, а значит, и сервисы для клиентов.

Алексей Сахаров, директор Петрозаводского отделения билайна: «Транспортная сеть обеспечивает качественную передачу голосового трафика и высокую скорость мобильного интернета*. Это важная составляющая нашей инфраструктуры. За каждым нашим действием стоит единая цель — обеспечить абонентам возможность комфортно пользоваться всеми необходимыми сервисами на смартфоне, а также звонить и писать сообщения близким. Мы планируем продолжать свою работу в данном направлении».

Кроме того, за последние два года билайн построил новые базовые станции как в Петрозаводске, так и в Олонце, Сегеже, Медвежьегорске. Также оператор запустил интернет на скоростях 4G в Костомукше, Надвоицах, Мегреге, Питкяранте, Суоярви и в горном парке «Рускеала».

* Практически доступная Абоненту скорость передачи данных на физическом уровне зависит от числа одновременно работающих пользователей, категории Абонентского оборудования, возможности поддержки Абонентским оборудованием режима LTE, используемого тарифа, условий радиоприема, а также регуляторных ограничений на максимально излучаемую мощность сигнала.

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