Оперштаб: Обстановка с заболеваемостью COVID-19 в Карелии стабилизировалась

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом прекращает публиковать ежедневную сводку о состоянии заболеваемости COVID-19 в республике.

С сегодняшнего дня меняется формат информирования о ситуации с коронавирусом в республике, сообщили в оперштабе.

"Обстановка с заболеваемостью в Карелии стабилизировалась. Это связано с продолжающейся вакцинацией граждан от новой коронавирусной инфекции и формированием коллективного иммунитета, в том числе иммунитета у тех, кто уже переболел COVID-19. В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации ежедневная публикация оперативной сводки исчерпала свою актуальность", - говорится в сообщении оперштаба.

При этом узнать о ситуации с коронавирусом по-прежнему можно будет на официальном сайте правительства республики и информационных ресурсах Министерства здравоохранения Карелии. Информация будет публиковаться ежедневно в форме таблицы.

"Кроме того, еженедельно о ключевых тенденциях в эпидемиологической обстановке на своей странице будет рассказывать министр здравоохранения региона. Также на упомянутых информационных ресурсах и в средствах массовой информации продолжатся регулярные публикации о ходе вакцинации в республике и иных мерах противодействия распространению новой коронавирусной инфекции", - уточнили в оперштабе.