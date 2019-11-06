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Новости. Экономика
14:00, 06 Ноября 2019

Оплачивай коммунальные услуги - получай призы!

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"РКС-Петрозаводск" дорожит ответственными клиентами, оплачивающими счета за услуги ЖКУ вовремя и в полном объеме, и  дарит им подарки!

Любимых абонентов ждет розыгрыш новогодних призов: подарочные карты номиналом 1000 рублей и 5000 рублей. Для участия в акции "Новогодние подарки от КРЦ" достаточно не иметь задолженности по ЖКУ на 01.12.2019 и внести авансовый платеж 500 рублей на лицевой счет.

Хотите стать любимым абонентом "РКС-Петрозаводск"? Погасите долги полностью до 01.12.2019 за услуги водоснабжения и водоотведения, в т.ч. пени, и участвуйте в розыгрыше призов по акции "Погаси долги – получи подарок". Победителям  предоставят призы на выбор: подарочная карта  в один из торговых центров  города или бесплатная замена прибора  учета.

Итоги акций будут подведены в декабре 2019 года случайным образом среди всех, кто выполнил условия розыгрыша.

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