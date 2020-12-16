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Оправданному по делу о коррупции гендиректору ДРСУ в Карелии заплатят за моральный вред 500 тыс. рублей

Новости. Общество
11:12, 17 Декабря 2020
фото: Светлана Лысенко
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Верховный суд Карелии принял решение по иску о возмещении морального вреда генеральному директору Кольского ДРСУ, которое обслуживает дороги нескольких районов республики – он был незаконно привлечен к уголовной ответственности.

Апелляционная инстанция Верховного суда Карелии 15 декабря оставила в силе решение Петрозаводского городского суда, который ранее удовлетворил гражданский иск генерального директора Кольского ДРСУ в Медвежьегорске Юрия Гугалинского о возмещении морального вреда в связи с незаконным привлечением его к уголовной ответственности.

Суд карельской столицы решил взыскать с Министерства финансов России в пользу Гугалинского 100 тысяч рублей, а Верховный суд Карелии увеличил эту сумму до 500 тыс. рублей.

По версии следствия, в 2016-2017 годах гендиректор ООО "Кольское ДРСУ" Юрий Гугалинский подписал с питерской дорожной фирмой "Служба заказчика" несколько фиктивных договоров аренды спецтехники и автотранспорта.

Почему его признали невиновным, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Goxa
2020-12-17 11:55:51
Юрий Станиславович, молодец!
кир
2020-12-17 11:36:26
Виновных нашли и деньги отобрали? Нет. Зачем нам эта порнография самобытного судопроизводства?
Гость
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