Опубликован расчет расходов федеральных дотаций в Карелии

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Министерство финансов Карелии представило расчеты, как были израсходованы межбюджетные трансферты, в том числе, дотации, полученные республикой из федеральной казны, в 2018 году.
Объем межбюджетных трансфертов составил 20,1 млрд рублей, что на 6,6 млрд рублей выше уровня 2017 года. Из этой суммы дотации составили 13,6 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году. Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные расходы – 3,8 млрд рублей, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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