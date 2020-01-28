Опубликованы расчеты, насколько выгодно в Петрозаводске зарабатывать на аренде квартир

Приобретение жилой недвижимости в Петрозаводске может окупиться примерно за 13 лет, если сдавать ее в аренду.
Об этом говорят результаты исследования, проведенного агентством недвижимости "Домофонд" при составлении рейтинга городов России по окупаемости квартир.
Составители рейтинга сравнили средние цены на двухкомнатные квартиры, стоимость аренды и рассчитали, сколько времени потребуется владельцам, чтобы "отбить" вложенные в покупку деньги.
В Петрозаводске это гораздо выгоднее, чем в большинстве городов страны.
Подробнее о результатах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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