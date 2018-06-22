12:01, 22 Июня 2018
Опубликованы расценки для аренды площадей универмага "Карелия-маркет" на верхних этажах
По теме
Загрузка...
Хозяева площадей старейшего универмага Петрозаводска ищут арендаторов для площадей на втором и третьем этажах.
В здании на ул. Кирова, 2 сдаются в аренду офисные помещения. Их площадь - от 60 м² до 200 м². Уточняется, что использовать арендованные территории допускается под любой вид деятельности. Для автомобилей предусмотрена отдельная парковка.
Квадратный метр предоставленных в аренду площадей хозяева оценивают в 400 рублей в месяц.
Информация опубликована на сайте Avito. Объявление размещено Агентством городского развития.
Как пояснили по размещенному в объявлении телефону, первый этаж здания уже сдан. Там стоимость аренды была выше.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
21.06.2018, 13:30
15.06.2018, 20:46
20.06.2018, 00:01
21.06.2018, 14:14
19.06.2018, 16:02
18.06.2018, 06:40
Аналитика
Сегодня 10:00
Капитал
Петрозаводск 30 июня будет отмечать 315 лет со дня основания. И в этот же день в городе состоится встреча с застройщиками Санкт-Петербурга от компании "Новостройки Петербурга".
21.06.2018 13:30
21.06.2018 09:48
20.06.2018 17:13
19.06.2018 12:00
Чтиво
21.06.2018 12:13
Без политики
"РКС-Петрозаводск" отметил свой 83-й день рождения. Именно столько лет жители Петрозаводска получают водопроводную воду, которая с внедрением новых технологий становится все более качественной.
19.06.2018 09:58
18.06.2018 11:18
14.06.2018 10:00
Медиа
21.06.2018 14:41
Комментарии