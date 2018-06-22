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Новости. Экономика
12:01, 22 Июня 2018

Опубликованы расценки для аренды площадей универмага "Карелия-маркет" на верхних этажах

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Хозяева площадей старейшего универмага Петрозаводска ищут арендаторов для площадей на втором и третьем этажах.

В здании на ул. Кирова, 2 сдаются в аренду офисные помещения. Их площадь - от 60 м² до 200 м². Уточняется, что использовать арендованные территории допускается под любой вид деятельности. Для автомобилей предусмотрена отдельная парковка.

Квадратный метр предоставленных в аренду площадей хозяева оценивают в 400 рублей в месяц.

Информация опубликована на сайте Avito. Объявление размещено Агентством городского развития.

Как пояснили по размещенному в объявлении телефону, первый этаж здания уже сдан. Там стоимость аренды была выше.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Кирюха непутёвый
2018-06-22 12:05:52
Откаты хоть просчитали , или опять всё не организованно , на самотёк пущено .
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