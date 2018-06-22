Опубликованы расценки для аренды площадей универмага "Карелия-маркет" на верхних этажах

Хозяева площадей старейшего универмага Петрозаводска ищут арендаторов для площадей на втором и третьем этажах.

В здании на ул. Кирова, 2 сдаются в аренду офисные помещения. Их площадь - от 60 м² до 200 м². Уточняется, что использовать арендованные территории допускается под любой вид деятельности. Для автомобилей предусмотрена отдельная парковка.

Квадратный метр предоставленных в аренду площадей хозяева оценивают в 400 рублей в месяц.

Информация опубликована на сайте Avito. Объявление размещено Агентством городского развития.

Как пояснили по размещенному в объявлении телефону, первый этаж здания уже сдан. Там стоимость аренды была выше.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".