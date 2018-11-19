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Новости. Общество
10:31, 19 Ноября 2018
фото: Академик архитектуры Вячеслав Орфинский. Фото Валерия Поташова

Орфинский пожертвовал крупную сумму денег на восстановление Успенской церкви

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Академик архитектуры, почетный житель Петрозаводска Вячеслав Орфинский рассказал, почему пожертвовал деньги на восстановление сгоревшей в Кондопоге Успенской церкви.

"Понимаете, для меня это личная трагедия, - сказал "Столице на Онего" Вячеслав Петрович. – Я был ошарашен этим поджогом, этим диким варварством, которое совершил мальчишка… Его даже осудить за это нельзя, ведь он несовершеннолетний… И, конечно, я не мог не присоединиться к тем людям, которые сегодня жертвуют на восстановление Успенской церкви. Мы должны воссоздать этот памятник. Это наш долг, наша обязанность".

На вопрос, почему сегодня важно восстановить сгоревший памятник, Вячеслав Петрович отвечает:

"Потому что до пожара это была самая лучшая в мире сохранившаяся деревянная церковь. И то, что случилось с памятником, вызвало широкий общественный резонанс, потому что мы обладали огромным богатством, невероятной ценностью. И наш долг – восстановить Успенскую церковь", - отметил академик.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-11-19 11:36:00
Всё жду сообщений, что митрополит карельский Константин и патриарх Кирилл скинулись на восстановление своего имущества!
Гость
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