Ориентировщица Айна Йордан из Петрозаводска взяла золото на соревнованиях в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошли соревнования по спортивному ориентированию «Рождественские старты».

В воскресенье, 8 января в Санкт-Петербурге прошли межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «Рождественские старты».



Воспитанники спортшколы № 2 Петрозаводска завоевали золото и серебро.



Айна Йордан заняла первое место в дисциплине «Лыжная гонка – спринт» в группе Ж14 (2009–2010 годы рождения).



Савелий Матвиенко стал вторым в дисциплине «Лыжная гонка – спринт» в группе М12 (2011–2012 годы рождения).



Анастасия Глазунова и Майя Волевач в группе Ж14 заняли пятое и девятое места соответственно, говорится в сообщении паблика «Спортивная школа № 2, г. Петрозаводск».