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Особенно льготные кредиты в Карелии начали получать женщины-предприниматели

Новости. Экономика
14:33, 04 Марта 2020
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Государственный Фонд по содействию кредитованию малого и среднего предпринимательства Республики Карелия в 2020 году приступил к выдаче микрозаймов на особых условиях представительницам прекрасной половине бизнес-сообщества.

Об этом сообщил сегодня на конференции "Женщина и бизнес" в Петрозаводске министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

"Какие основные условия? Женщины-предприниматели, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей или являющиеся единоличными исполнительными органами юридического лица или учредителями юридического лица с долей не менее 50%, они могут получить кредит…до 5 млн рублей по процентной ставке 4%. Срок микрозайма – до 36 месяцев", - пояснил министр.

Чем это отличается от "мужских" кредитов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-03-04 14:52:22
Ну теперь парикмахерские услуги будут в шаговой доступности, только надолго ли? Конкуренцию никто не отменял!
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