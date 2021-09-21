Особенности посева озимого ячменя

Ячмень – это зерновая культура, которая получила широкое распространение.

Посев этой зерновой культуры проводится ежегодно. Озимый ячмень в Украине является одной из ключевых фуражных культур. По природе он выделяется высоким порогом урожайности, однако раскрыть потенциал посевного материала могут далеко не все аграрии.

Почему ячмень часто показывает низкую урожайность?

Дело в том, что растения отличаются повышенной чувствительностью к различному негативному воздействию извне. Условия перезимовки должны быть благоприятными, чтобы избежать больших потерь. Также посевы часто страдают от засухи в весенний период. Негативное воздействие на материал способны оказать также скачки температур, нарушающие физиологические процессы. Ситуация бывает критичной ввиду того, что природные факторы упредить не получится.

Как добиться хорошего урожая ячменя?

Прежде всего нужно приобрести качественный посевной материал. Желательно доверять надежным и проверенным поставщикам. Гарантия качественного результата – это четкость в вопросе выстроенной технологии взращивания семян. Важно также соблюдать правила севооборота. Только в таком случае удастся сохранить урожай максимально.

Чтобы получить максимальную прибыль от урожая, важно знать, что чистый пар уже почти не встречается. Чаще всего ячмень высевают по пшенице, льну, горчице или подсолнечнику.

Перед посевом поле зачастую вспахивают. Важно, чтобы глубина была 20-25 сантиметров. После участок культивируют и прикатывают, с целью сохранить влагу и выровнять поверхность почвы. Озимый ячмень принято высаживать в период с 1 по 20 октября. Если в указанный срок не удалось высадить весь материал, его можно продолжить после 20 ноября, а также в декабре, если месяц выдался теплым. Рекомендуемая норма высева – 4,3-4,5 миллионов семян/га. Глубина закладки должна быть не больше 4-5 сантиметров. Нежелательно сильно углубляться, поскольку в этом случае потенциал ячменя может снижаться. Не стоит забывать про основные удобрения. Важно, чтобы в почве был достаточный процент макроэлементов. Удобрения принято вносить непосредственно во время посева.

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