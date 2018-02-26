Остановки в Петрозаводске не выдерживают сильных снегопадов

На этой неделе в карельской столице предполагается отремонтировать восемь остановочных комплексов, которые серьезно пострадали от снегопадов.

Об этом в понедельник журналистам сообщила глава города Ирина Мирошник.

"Буквально на этой неделе компания "ТехРент" будет ремонтировать восемь остановочных комплексов, которые серьезно пострадали от снегопадов", - сказала она.

На уточняющий вопрос журналистов градоначальница ответила, что "в первую очередь, это ремонт, связанный с большими объемами снега, которые повредили крышу".

Отметим, что на личной странице Ирины Мирошник в "ВКонтакте" интернет-пользователь Руслан Войнов разместил фото с изображением остановочного комплекса, крыша которого, предположительно, провалилась под тяжестью снега.



фото: Руслан Войнов/vk.com

Глава города также сообщила, что в карельской столице порядка 100 остановочных комплексов нуждаются в замене.

"Это естественный процесс. Остановки выходят из строя – их нужно менять либо ремонтировать", - сказала она.

Мэрия рассчитывает, что проблему с остановками можно будет решить, в том числе, за счет организаций торговли.

"В рамках реализации распоряжения Республики Карелия по нестационарной торговле есть интересанты, которые готовы разместить торговый павильон с продукцией местных товаропроизводителей и оснастить остановочный комплекс по современным требованиям", - отметила Ирина Мирошник.