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Новости. Общество
15:03, 26 Февраля 2018
фото: Руслан Войнов/vk.com

Остановки в Петрозаводске не выдерживают сильных снегопадов

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На этой неделе в карельской столице предполагается отремонтировать восемь остановочных комплексов, которые серьезно пострадали от снегопадов.

Об этом в понедельник журналистам сообщила глава города Ирина Мирошник.  

"Буквально на этой неделе компания "ТехРент" будет ремонтировать восемь остановочных комплексов, которые серьезно пострадали от снегопадов", - сказала она.

На уточняющий вопрос журналистов градоначальница ответила, что "в первую очередь, это ремонт, связанный с большими объемами снега, которые повредили крышу".

Отметим, что на личной странице Ирины Мирошник в "ВКонтакте" интернет-пользователь Руслан Войнов разместил фото с изображением остановочного комплекса, крыша которого, предположительно, провалилась под тяжестью снега.


фото: Руслан Войнов/vk.com

Глава города также сообщила, что в карельской столице порядка 100 остановочных комплексов нуждаются в замене.

"Это естественный процесс. Остановки выходят из строя – их нужно менять либо ремонтировать", - сказала она.

Мэрия рассчитывает, что проблему с остановками можно будет решить, в том числе, за счет организаций торговли.

"В рамках реализации распоряжения Республики Карелия по нестационарной торговле есть интересанты, которые готовы разместить торговый павильон с продукцией местных товаропроизводителей и оснастить остановочный комплекс по современным требованиям", - отметила Ирина Мирошник.

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Комментарии

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Стас
2018-02-26 23:02:35
Про антонова забыли
Известно, что в этот список вошли "Травмпункт" на Антикайнена, "Еремеева" на улице Кирова, "БСМП" на той же улице, но у молокозавода, "Гостиница Северная" и "Герцена" на проспекте Ленина, "Ленинградская", что находится у кольца на пересечении Ленинградской и Октябрьского проспекта, "Дом мод" у пересечения Муезерской и Суоярвской, а также "Ватутина" рядом с домом 42-а на Чапаева
Стас
2018-02-26 21:03:58
Вы бы видели эту крышу остановки.... кто это делал и кто принемал?! Ужас просто. Как будто бы не понятно что в Карелии живем.... и кстати баннер рекламный
Leopol'd
2018-02-26 20:54:54
Каждый пришедший мэр норовит поставить новые ларьки и урны. Кроме лббирования интересов производителей толку никакого. Только ущерб коммерсантам.
Вася
2018-02-26 20:26:49
Сначала надо думать,а потом делать,но для нашей нынешней администрации всё это даётся туго или никак не даётся,при чём тут Ширшина?
Тупо почистить снег и делать это постоянно, как положено ,ничего бы не произошло....лучше на салют потратить и распилить миллионы,так что ли?
елпидифор
2018-02-26 16:08:08
Те остановочные павильоны, которая поставила Ширшина, были заведомо "копеечные". Как и освещение улиц. Но никто из нынешней администрации и прокуратуры не возбудит уголовное дело, потому что у самих рыло ы пуху. И так будет впредь.
David
2018-02-26 15:53:29
Не могут рассчитать снеговую нагрузку? Ладно мозгов не хватает, но можно же тупо почистить снег!
кир
2018-02-26 16:09:34
David, откуда у них мозги, когда дипломы и курсовые за деньги покупают.
Гость
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