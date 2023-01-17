Остановку запретят на проспекте в Петрозаводске из-за «Лыжни России»

Схему движения транспорта изменят на Кукковке в субботу из-за проведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2023».

В субботу, 11 февраля, на участке Комсомольского проспекта, от места его пересечения с Курганским проездом до пересечения с улицей Ровио, будет запрещена остановка. Здесь установят соответствующие временные знаки. Ограничения связаны с проведением на территории спортивного комплекса «Курган» Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2023», рассказали в администрации города.

В эту субботу будут организованы дополнительные парковочные места на Курганском проезде, в районе домов № 4 и 8. Кроме того, у желающих принять участие в «Лыжне России» будет возможность оставить личный транспорт на парковке в Конном переулке (вблизи Лесного проспекта) или на парковке спортивно-развлекательного центра «Горка», а затем пешком или на лыжах пройти по аллее Зеленая Тропа к месту старта.

К настоящему времени, по сообщению Министерства образования и спорта Карелии, на «Лыжню России» уже зарегистрировались около 1600 любителей физкультуры. В связи с большим числом заявившихся администрация Петрозаводска просит участников мероприятия по возможности отказаться от использования личных автомобилей.