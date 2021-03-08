Осторожно! Кишечная палочка: продающиеся в России блины оказались опасными

Продукция трех марок блинов, продающаяся в России, оказалось опасной для здоровья.

Об этом говорится в исследовании Роскачества, копия которого есть в распоряжении Ленты.ру. Эксперты обнаружили бактерии группы кишечной палочки в замороженных блинах с мясом трех производителей.

Всего проверили 20 торговых марок, кишечную палочку нашли в блинах с мясом от "ВкусВилл", "От Ильиной" и "Морозко". Кроме того, повышенное количество анаэробных микроорганизмов обнаружено у марок "Ашан", "ВкусВилл", "Лента", "Морозко", "От Ильиной" и "Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых".

Претензий у экспертов не было к продукции "Сибирская коллекция", также в числе лидеров оказались блины марок Globus, "У Палыча", "Окраина" и Handy Craft.