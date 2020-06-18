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Осужденные колонии Карелии выступили против наркотиков (ФОТО)

Новости. Общество
18:40, 18 Июня 2020
фото: © УФСИН Карелии
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Заключенные ИК-7 в Сегеже нарисовали плакаты антинаркотической направленности, сообщили в УФСИН Карелии.

Проблема борьбы со злоупотреблением, а также незаконным оборотом психотропных и наркотических средств в нашей стране стоит остро, отметили в карельском УФСИН. Поэтому профилактическая работа антинаркотической направленности помогает осужденным обратить внимание на эти проблемы, отказаться от вредных привычек и мотивировать себя на здоровый образ жизни.

 

"Мы против наркотиков! Стремись к лучшему! Выбери жизнь!" - эти и многие другие лозунги, пропагандирующие жизнь без психотропных и наркотических веществ, украшают завершающим штрихом творческие работы осужденных.

Все участники профилактического мероприятия проявили свой творческий подход при создании тематических композиций. При этом нужно отметить, что большинство осуждённых ранее не занимались в художественных школах и начали рисовать только оказавшись в местах лишения свободы. 

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