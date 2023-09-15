Осужденные в Карелии сразились в силовом экстриме, а также ловкости и скорости реакции

Осужденные ИК № 7 Карелии участвовали в спортивном состязании «Быстрее, выше, сильнее».

Спартакиаду подготовили сотрудники воспитательной службы учреждения с целью пропаганды здорового образа жизни и полезной занятости граждан, преступивших закон.



Так, осужденные, которые отбывают наказание в ИК-7, состязались в силовом экстриме - подтягивались и отжимались на брусьях, а также играли в шахматы и нарды, а потом приняли участие в турнире по настольному теннису.



«Многие считают эту дисциплину простой и не требующей больших затрат сил. Это является ошибочным суждением, ведь настольный теннис совершенствует быстроту реакции, ловкость, развивает физическую стойкость, улучшает способность концентрировать внимание», — отметили организаторы мероприятия.



По итогам упорной борьбы участников с лучшими результатами поощрили, а победитель получил переходящий кубок, который теперь займет достойное место в копилке спортивных наград отряда, рассказали в пресс-службе УФСИН Карелии.