Осужденный за соучастие в убийстве Немцова пожаловался на пытки холодом в колонии Карелии

Анзор Губашев, приговоренный к 19 годам за соучастие в убийстве политика Бориса Немцова, отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима №9 в столице Карелии, и сегодня он рассказал журналистам, как к нему относятся в исправительном учреждении.

После опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы, УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами местных и региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать со всеми заключенными, которые упоминаются в публикации.

Одним из таких заключенных является Анзор Губашев. На сегодняшний день он находится в ПКТ – помещении камерного типа, куда попал после камеры ШИЗО – штрафного изолятора. По словам Губашева, в ШИЗО его поместили после того, как он отказался прерывать намаз и не встал при появлении начальника колонии в отряде.

"Меня притесняют в моей религии, - говорит Губашев. - Не разрешают совершать намаз. Коран мой порвали. В ШИЗО попал, потому что делал намаз в личное время. Когда зашли сотрудники колонии, я не встал. Пока сюда в Карелию не попал, такого обращения не было. Намаз по пять раз совершал, а здесь приехал в Карелию… Я и так делаю намаз три раза в день, и этого не разрешают. Мне специально порвали Коран, мою священную книгу. Хотели спровоцировать, чтобы я ругался. Меня поместили в ШИЗО. Потом перевели в ПТК. Сегодня узнали, что вы (журналисты) придете, и заклеили Коран".

Пожаловался Губашев и на то, что ему плохо подают еду - кидают хлеб в кашу, и что в камере очень холодно.

"Здесь люди кричат от холода, - сказал осужденный Габашев. – Здесь холодные камеры. Пытают холодом. Пытки разные есть. Ко мне физическая сила не применялась. Меня именно холодом пытали. Я сидел всю зиму, начиная с января 2018, 4,5 месяца сидел в холоде. Помещение не отапливают. Батарея не полностью холодная, а чуть-чуть теплая. +8…+10 максимум.

Ночью спать холодно. Стучали в двери, говорили, что холодно".

На вопрос, знает ли он о пытках в колонии, Губашев ответил, что слышал, но сам ничего не видел, так как все время находится в изоляции.

"Я слышал, что здесь пытают, избивают, холодной водой обливают, - рассказал Губашев. – Но сам лично не видел. По дороге сюда я слышал про Республику Карелия. На самом деле, когда приехал, увидел, какое обращение здесь ко мне, к религии".

По словам Губашева, он обращался за помощью к имаму.

"Имам сказал, что можем - делаем, - передает слова муфтия Губашев. – И пожелал мне терпения".

На жалобу о холоде отреагировал и уполномоченный по правам человека.

"Он приходил с градусником, замерял температуру и сказал, что здесь градусник не нужен, и так видно, что холодно", - сказал Анзор Губашев.

В завершении диалога с журналистами Губашев признался, что хочет, чтобы его перевели из "девятки", так как тут "не уважают его религию".

И сообщил, что к нему не применяют физическую силу, потому что он является участником резонансного дела (убийство Немцова – прим.ред.).

В свою очередь, руководство колонии прокомментировало претензии осужденного Губашева.

"Претензии у Губашева три, - подвел итог начальник ИК-9 Иван Савельев. - Порванный Коран – первое, вторая - не может 5 раз совершать намаз и холод в камере. Основная причина помещения его в ШИЗО – религиозный вопрос. Мы живем в светском государстве, и у нас есть Конституция. У нас режимное учреждение, где свой распорядок дня. Есть христиане, мусульмане, если мы под всех будем адаптировать распорядок, это будет очень сложно. В личное время мусульмане имеют право молиться, но он (Губашев – ред.) хочет молиться 5 раз в день. Но он забывает, что отбывает наказание. Потом придет кто-то, кто захочет совершать намаз 20 раз в день. И если у всех отбой и все спят, то он должен спать. У нас порядка 150 мусульман содержится. Не возникает таких вопросов у других. Всех все устраивает. В Коране разрешается переносить молитвы".

По словам руководства, Губашев не сразу попал в ШИЗО, до этого с ним проводились многочисленные профилактические беседы.

А по поводу порванного Корана замнчальника УФСИН Карелии Андрей Ломонос пояснил, что "умышленной порчи Корана никто не совершал".

"У нас 2 раза в день проводятся обыски, - сказал Ломонос. – Может быть, ему неприятно, что Коран шерстят. Но были случаи, когда в Коране прятали бритвенное лезвие, а на страницах делали записи и передавали другим. Мы листаем, смотрим. Мы контролируем. Это наша работа. Это безопасность. Возможно, могли повредить страницы. Но он обратился с заявлением, и мы заклеили. Глубоко убежден, что это спекулятивный момент.

Спекуляция на тему религии - это неприемлемо".

Жалобу на холод в камере сотрудники колонии также опровергли, сказав, что температура в ПКТ составляет 18 градусов. Это замерял омбудсмен, который приходил сюда со своим градусником.

По мнению руководства ИК-9, все, что говорит Анзор Губашев, он делает для того, чтобы его отсюда перевели.