Отдаленному поселку на севере Карелии подарили современную площадку ГТО

Современная площадка ГТО появилась в Рабочеостровске Кемского района, сообщили в правительстве Карелии.

На новой спортплощадке, которая оборудована практически в центре поселка Рабочеостровск Кемского района, уже с удовольствием занимаются местные жители. Здесь также будут проводить подготовку и тестирование по нормативам комплекса «Готов к труду и обороне».

"Раньше на месте спортивного объекта долгое время был пустырь. Кто хотел заниматься спортом, ходил на стадион к местной школе, где установлено несколько тренажеров. Теперь у нас появилась полноценная современная спортивная зона для всех. Днем здесь в основном дети среднего возраста, а к вечеру подтягивается молодежь", - говорит местная жительница Лариса Шушпанова.

В составе спортивного комплекса девятнадцать тренажеров, в том числе уличные кардиотренажеры, рукоход, гимнастические скамьи, силовой тренажер для подтягиваний и отжиманий. Часть из них изготовлена компанией MB Barbell, которая является лицензиатом ВФСК ГТО. Тренажерный комплекс может использоваться круглый год, вся продукция сертифицирована.

В этом году еще одна площадка ГТО появится в селе Ругозеро Муезерского района. Всего с 2019 года по нацпроекту в Карелии оборудовано 13 таких площадок в 12 районах Карелии.