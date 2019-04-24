"Отъём грошовых льгот у беззащитной части населения - варварская акция"

Заслуженный работник культуры Карелии Николай Копьев рассказал, как с декабря 2018 года инвалидов и семьи детей-инвалидов лишили льгот по компенсации оплаты за содержание жилья, в том числе за услуги ЖКХ.

- Закончились новогодние и рождественские праздники, и многие инвалиды и семьи детей-инвалидов ахнули, получив квитанции об оплате услуг ЖКХ. С декабря 2018 года они лишились льгот по компенсации оплаты за содержание их жилья, в том числе за услуги управляющей компании по содержанию и текущему ремонту. А суммы эти не такие уж и малые, - написал Николай Копьев.

Инвалид отмечает, что таким образом добавленная по приказу Путина компенсация за прошлогоднюю инфляцию сразу же пошла на уплату ЖКХ. По данным социальной службы республики, прекращена выплата компенсации за содержание жилья 20 430 инвалидам и семьям с детьми–инвалидами (из 61 267 от общего численного состава).

"Отъём грошовых льгот у беззащитной части населения - варварская, не поддающаяся здравому смыслу акция. Это государственный рэкет", - пишет Копьев.

Подробнее о том, скольких льгот лишились инвалиды и семьи детей-инвалидов, читайте здесь.