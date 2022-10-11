890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
В Петрозаводске начали строить небоскреб с видом на Онежское озеро (ФОТО)
09.11.2022 15:00

Отец двоих детей отправится в колонию за неуплату алиментов

Новости. Погода
10:55, 10 Ноября 2022
фото: © ИТАР-ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Новости партнеров

Сегежский городской суд рассмотрел уголовное дело по неуплате алиментов в пользу двух детей, сообщили в пресс-службе инстанции.

Житель Сегежского района, которого суд ранее обязал платить алименты на содержание двух несовершеннолетних детей, будучи трудоспособным, не устроился на работу. На учет в местный центр занятости он тоже не встал.

За неуплату алиментов без уважительной причины мужчина получил наказание в виде 2 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.11.2022, 15:47
Магазинная тварь заинтересовала детей в городе на границе Карелии
04.11.2022, 09:26
Возможности поездок через Финляндию по туристической визе расширились
03.11.2022, 10:00
Стало известно состояние ребенка, который пострадал в торгово-развлекательном центре Петрозаводска
09.11.2022, 21:53
Военком Карелии разъяснил, почему продолжают приходить повестки после завершения мобилизации
03.11.2022, 16:45
В Петрозаводске ребенка, который после избиения отцом вышел из 2-летней комы, выписали из больницы
03.11.2022, 16:59
В Петрозаводске откроется первая частная поликлиника

Аналитика

09.11.2022 15:26
Тема недели
Неювелирная работа
Архитекторы раскритиковали выбор места для установки памятника ювелиру фирмы Фаберже Михаилу Перхину в Петрозаводске.
Вменяем или психически нездоров?
03.11.2022 13:39
Прогноз экономики Карелии: ожидания и реальность
01.11.2022 09:00
Деньги не пахнут?
31.10.2022 08:30
Нужна помощь — мы идем к вам!
30.10.2022 12:03
«ПКС-Водоканал» заменит коммуникации в Октябрьском районе Петрозаводска
28.10.2022 16:47
Вне зоны доступа: новые условия госконтрактов монополизируют рынок вывоза мусора
28.10.2022 15:15
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2022 16:27
Без политики
В Петрозаводске откроется первая частная поликлиника
Многопрофильный медицинский центр «Поликлиник» примет первых пациентов в ноябре.
Такой бизнес нам нужен: как «Карелкамень» озерного лосося сохраняет
03.11.2022 14:58
Покой нам только снится
31.10.2022 13:33
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.