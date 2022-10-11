Отец двоих детей отправится в колонию за неуплату алиментов

Сегежский городской суд рассмотрел уголовное дело по неуплате алиментов в пользу двух детей, сообщили в пресс-службе инстанции.

Житель Сегежского района, которого суд ранее обязал платить алименты на содержание двух несовершеннолетних детей, будучи трудоспособным, не устроился на работу. На учет в местный центр занятости он тоже не встал.

За неуплату алиментов без уважительной причины мужчина получил наказание в виде 2 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.