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Открыт набор в школы искусств Петрозаводска

Новости. Общество
08:20, 22 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Заявления на поступление принимаются в электронном виде, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В условиях пандемии коронавируса муниципальные учреждения дополнительного образования ввели новый алгоритм набора учащихся на 2020/2021 учебный год.

Музыкальная школа №1 имени Гельмера Синисало принимает заявления на поступление до 25 мая на электронную почту sinisalo@inbox.ru. Более подробная информация о прослушиваниях опубликована на сайте учреждения.

Приём заявлений на новый учебный год в детскую школу искусств имени М. А. Балакирева заканчивается 30 мая. Форму электронной заявки можно найти по ссылке.

Детская музыкальная школа имени Г. В. Свиридова ведёт запись на прослушивания, которые запланированы на 2, 4 и 5 июня. Подать электронную заявку можно на здесь.

Детская художественная школа принимает заявления от поступающих до 5 июня. Документы нужно выслать по электронной почте hudozhka@artschool-ptz.ru. Информация для родителей (законных представителей) учащихся опубликована по ссылке.

Предварительную запись на вступительные экзамены детская музыкально-хоровая школа осуществляет до 6 июня. Подробная информация для поступающих размещена на сайте.

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