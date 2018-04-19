Открытие строящегося в Петрозаводске перинатального центра могут отложить

Власти Карелии заказали дополнительную экспертизу по противопожарной безопасности строящегося в Петрозаводске перинатального центра, что может привести к задержке открытия объекта.

Об этом сообщил сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, в апреле будет завершено строительство основного корпуса, а полностью объект будет готов к открытию "через месяц-два".

Однако власти Карелии решили заказать дополнительную противопожарную экспертизу.

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