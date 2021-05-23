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Открытую планерку в мэрии Петрозаводска можно посмотреть онлайн

Новости. Общество
07:25, 24 Мая 2021
фото: Столица на Онего

Оперативное совещание в администрации Петрозаводска пройдет в понедельник, 24 мая в открытом режиме и с трансляцией в Интернете.

В понедельник, 24 мая в 10 часов в администрации Петрозаводска состоится первая после долгого перерыва открытая планёрка по актуальным вопросам развития города.

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22.05.2021 10:09

Как сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский, будет рассматриваться оперативная обстановка в городе, а также реализация мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На канале администрации Петрозаводска будет организована онлайн-трансляция планерки. Ее можно посмотреть здесь.

Напомним, общегородские планерки, на которых горожане могли лично задать вопросы мэру и прочим чиновникам, были отменены Ириной Мирошник в период ее нахождения на должности главы Петрозаводска. Новый глава города Владимир Любарский решил возобновить проведение открытых планерок.

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Комментарии

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Саныч
2021-05-24 08:37:37
Сложно не поддержать.
1
2021-05-24 07:57:48
К чему этот пиар . Показательные разносы нерадивым чинушам , из старой команды , просматривать ?? По состоянию дел в городе будет видна работа мэра .
Гость
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