Отмена бесплатных уведомлений от Сбербанка не коснется технических СМС-сообщений

Сбербанк не станет взимать комиссию за технические СМС-сообщения.

Об этом говорится в комментарии кредитной организации, который поступил в СМИ от Карельского отделения Сбербанка.

"Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические смс-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме - сегодня ими пользуются менее 3% клиентов. Получение одноразового пароля в смс-сообщении является бесплатным. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится", - говорится в сообщении.

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