890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Угодья "открепились" 3
06.07.2020 17:26
Татьяна Навка выложила очередную серию снимков с острова Кижи в Карелии (ФОТО) 16
Сегодня 09:29
Несколько бедных семей в Карелии получат деньги на жилье 2
06.07.2020 18:20
У энергетиков – "Энергия красок"!
Сегодня 11:57

Отверстия от кернов на дорогах Петрозаводска заделывают молотком (ФОТОФАКТ)

Новости. От читателей
13:55, 07 Июля 2020
фото: читатель "Столицы на Онего"
Загрузка...

С помощью асфальтовой смеси и молотка рабочий в Петрозаводске ликвидировал отверстия, оставшиеся на дороге после отбора проб (кернов).

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал фото, на которых запечатлел, как в Петрозаводске заделывают дыры от кернов.

В комментарии к фото горожанин написал: "Рабочий "АБЗ-Дорстрой" брал руками асфальтовую смесь и утрамбовывал ее в отверстие от керна, а когда над отверстием образовывалась горка из смеси, он стучал по ней молотком".

Фото сделаны на проспекте Александра Невского, уточнил автор.

Напомним, ранее после обследования дорог администрация не выявила нарушений, но попросили подрядные организации ЗАО "АБЗ-Дорстрой" (Санкт-Петербург) и ООО "Онегодорстрой" (Петрозаводск) особое внимание обратить на необходимость заделки мест отбора проб (кернов).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-07-07 15:11:49
Ну и расползутся эти дыры при первом же дожде. Оставшиеся после отбора проб выемки в асфальте должны заделываться той же асфальтобетонной смесью и по всем правилам – с высушиванием, обеспыливанием, обработкой битумом или эмульсией. В данном случае никаким битумом дыры не заливаются. В общем это не заделка отверстий, а имитация заделки.
новый
2020-07-07 15:25:54
zanoza, В прошлом году дорожный рабочий блогерше леща выдал. Тоже советовала как правильно надо. Не ты была ? :)
In
2020-07-07 15:09:46
Бухарики , новый с киром докопались до ям. )))) Чото они с утра зажигают ,после того как "позавтракали " в гостинице. Требуют продолжения банкета. )))
кир
2020-07-07 15:19:27
In, заноза умнее тебя и дело предлагает. Не позорь самобытных.
In
2020-07-07 15:28:13
кир, кир, самоудовлетворяющийся ..это же ты ,с собутыльником устроил здесь истерику . Оказывается виноват тот ,кто у видел это. и написал. Вот такие вы во всем .Сам украл а виноваты либерасты. Нарушил закон ,а виноваты эуропа с Омерикой . Каки же вы убогие и примитивные ... )
кир
2020-07-07 15:01:35
Вот именно. К фотке приложи способ заделки таких отверстий. А то вопить могут койра, юзер, ин многоликий и другие. Да, вас тут целая площадь чокнутых бездельников наберётся.
новый
2020-07-07 14:31:09
А как надо заделывать ? Очередной либерастнутый бездельник бесцельно болтается по городу и фотографирует все подряд. А дворник хам, хам, /с/
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
30.06.2020, 12:20
Бездомная семья
02.07.2020, 16:52
В кабинете главы Сортавалы в Карелии произошла потасовка (ВИДЕО)
04.07.2020, 09:19
В Карелии за минувшие сутки COVID-19 выявили почти у полусотни человек
06.07.2020, 07:15
Волонтеры рассказали о дорогих и страшных находках при уборке реки Неглинка в Петрозаводске (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 12:36
Капитал
Алексей Щепин: "Мусорная" реформа нашла своего инвестора
Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин о ходе реализации мусорной реформы в республике, строительстве в Орзеге современного полигона с заводом и биостанцией и раздельном сборе мусора.
Угодья "открепились" 3
06.07.2020 17:26
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 5
03.07.2020 13:14
Явка провалена 33
02.07.2020 12:55
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 5
01.07.2020 09:13
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:13
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
У энергетиков – "Энергия красок"!
Сегодня 11:57
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»