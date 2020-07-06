Отверстия от кернов на дорогах Петрозаводска заделывают молотком (ФОТОФАКТ)

С помощью асфальтовой смеси и молотка рабочий в Петрозаводске ликвидировал отверстия, оставшиеся на дороге после отбора проб (кернов).

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал фото, на которых запечатлел, как в Петрозаводске заделывают дыры от кернов.

В комментарии к фото горожанин написал: "Рабочий "АБЗ-Дорстрой" брал руками асфальтовую смесь и утрамбовывал ее в отверстие от керна, а когда над отверстием образовывалась горка из смеси, он стучал по ней молотком".

Фото сделаны на проспекте Александра Невского, уточнил автор.

Напомним, ранее после обследования дорог администрация не выявила нарушений, но попросили подрядные организации ЗАО "АБЗ-Дорстрой" (Санкт-Петербург) и ООО "Онегодорстрой" (Петрозаводск) особое внимание обратить на необходимость заделки мест отбора проб (кернов).