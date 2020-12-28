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Пакеты с праздничным настроением передала мэрия Петрозаводска в Дом престарелых

Новости. Общество
10:45, 29 Декабря 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Администрация Петрозаводска приняла участие в благотворительной акции "Старость в радость", сообщили в городской мэрии.

Администрация Петрозаводска совместно с Советом ветеранов города оказала помощь социальному центру "Попечение". Для людей старшего возраста были собраны новогодние подарки.
"Пакеты с праздничным настроением будут переданы в дома престарелых и одиноким пенсионерам", - отметили в мэрии.

Принять участие в акции "Старость в радость" еще могут все желающие до конца декабря.

Принести подарки необходимо в социальный центр "Попечение" по адресу: улица Вольная, 1 с 10 до 14 часов. Кроме того, оставить подарки можно у кассира в магазине "Букинист" на Шотмана, 3 в часы его работы.

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