Пакеты с праздничным настроением передала мэрия Петрозаводска в Дом престарелых

Администрация Петрозаводска приняла участие в благотворительной акции "Старость в радость", сообщили в городской мэрии.

Администрация Петрозаводска совместно с Советом ветеранов города оказала помощь социальному центру "Попечение". Для людей старшего возраста были собраны новогодние подарки.

"Пакеты с праздничным настроением будут переданы в дома престарелых и одиноким пенсионерам", - отметили в мэрии.

Принять участие в акции "Старость в радость" еще могут все желающие до конца декабря.

Принести подарки необходимо в социальный центр "Попечение" по адресу: улица Вольная, 1 с 10 до 14 часов. Кроме того, оставить подарки можно у кассира в магазине "Букинист" на Шотмана, 3 в часы его работы.